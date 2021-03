Covid, va sempre peggio: 22.865 contagi e 339 morti. Incombe lo spettro del lockdown totale (Di giovedì 4 marzo 2021) Covid, e incubo lockdown: va sempre peggio. Il rosso e lo spettro di una chiusura generalizzata aleggiano sull’Italia. Oggi il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute aggiorna i dati ai 22.865 nuovi contagi e, purtroppo, ai 339 morti registrati nelle ultime 24 ore. Inutile dire che lo spettro del lockdown totale, aleggiato ieri nelle dichiarazioni dell’Oms e nelle parole di Guido Bertolaso, Incombe più angosciosamente che mai. Complice una campagna vaccinale che non decolla… Covid e incubo lockdown, il virus corre: 22.865 contagi e 339 morti Dunque, sono 22.865 i nuovi contagi da ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021), e incubo: va. Il rosso e lodi una chiusura generalizzata aleggiano sull’Italia. Oggi il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute aggiorna i dati ai 22.865 nuovie, purtroppo, ai 339registrati nelle ultime 24 ore. Inutile dire che lodel, aleggiato ieri nelle dichiarazioni dell’Oms e nelle parole di Guido Bertolaso,più angosciosamente che mai. Complice una campagna vaccinale che non decolla…e incubo, il virus corre: 22.865e 339Dunque, sono 22.865 i nuovida ...

