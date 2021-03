Covid in Campania, oggi 2.780 positivi e 40 morti: l'indice di contagio torna all'11%, crescono le terapie intensive (Di giovedì 4 marzo 2021) torna a correre la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo la frenata di ieri: oggi il virus fa registrare 2.780 positivi su 23.988 tamponi effettuati, 667 in più di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 marzo 2021)a correre la curva dei contagi da Coronavirus indopo la frenata di ieri:il virus fa registrare 2.780su 23.988 tamponi effettuati, 667 in più di...

VincenzoDeLuca : ++ COMUNICATO STAMPA ++ ??#COVID19, VACCINAZIONI: DA OGGI IL VIA ALLE ADESIONI PER FORZE DELL'ORDINE E UNIVERSITÀ (a… - TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - ottopagine : Covid-19 in Campania: 2.780 i nuovi positivi - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 2.780 positivi e 40 morti: l'indice di contagio torna all'11%, crescono le terapie intensive -