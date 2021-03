Covid, il dato che preoccupa: a Napoli incremento positivi del 49% nell’ultima settimana (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nella settimana dal 22 al 28 febbraio sono stati notificati a Napoli 1.894 casi di coronavirus, con un incremento del 49% rispetto alla settimana precedente nella quale i casi registrati erano stati 1.275. L’incidenza settimanale per 100mila abitanti è ora pari a 197 casi. Nel confronto tra l’incidenza (casi per 100mila abitanti) tra la città di Napoli e la Campania si evidenzia, soprattutto nella prima parte della seconda ondata, una maggiore incidenza di Covid-19 a Napoli, mentre nell’ultimo periodo è la Campania a presentare valori di incidenza maggiori. I dati sono contenuti nell’aggiornamento dell’andamento epidemiologico diffuso dal Comune di Napoli, lavoro coordinato dal ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minuto– Nelladal 22 al 28 febbraio sono stati notificati a1.894 casi di coronavirus, con undel 49% rispetto allaprecedente nella quale i casi registrati erano stati 1.275. L’incidenzale per 100mila abitanti è ora pari a 197 casi. Nel confronto tra l’incidenza (casi per 100mila abitanti) tra la città die la Campania si evidenzia, soprattutto nella prima parte della seconda ondata, una maggiore incidenza di-19 a, mentre nell’ultimo periodo è la Campania a presentare valori di incidenza maggiori. I dati sono contenuti nell’aggiornamento dell’andamento epidemiologico diffuso dal Comune di, lavoro coordinato dal ...

