Covid | Bruno Malattie infettive Pavia | “Non si può convivere col virus | è una tattica sbagliata Chiudiamo quando i contagi sono troppo alti”

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Non si può e non si devecon il. È una, noi stiamo facendo datempoinseguendo ildiffusi e gli ospedali raggiungono il livello di guardia. E’ unache non paga. Ogni settimana di ritardo nella chiusura comporta tre settimane per ritornare all’Rt iniziale”. Lo ha detto Raffaeledirettore del reparto didel San Matteo di, ospite di Buongiorno su Sky Tg24. Video Sky Tg24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

