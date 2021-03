BTP Green | MEF | 73% emissione all’estero Domanda record 80 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli dell’della prima tranche del BTP,il nuovo titolo di Stato dedicato al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale, con scadenza 30 aprile 2045 e cedola annua dell’1,50% (Codice Isin IT0005438004). Hanno partecipato all’operazione circa 530 investitori per unacomplessiva di oltre 80 miliardi di euro, raggiungendo ildi richieste nelle emissioni inaugurali diBond sovrani in Europa. Rilevante è stata la partecipazione di investitori ESG (Environmental, Social and Governance) che hanno sottoscritto oltre la metà del collocamento. Complessivamente ai fund manager è stato allocato il 53,1% del collocamento, mentre le banche ne hanno sottoscritto il 18,5%. ...