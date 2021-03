Ascolti Sanremo 2021, come è andata la seconda serata (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021 non decolla, lo dicono i numeri, in calo rispetto allo scorso anno. La tendenza al ribasso riscontrata nella prima serata si è ripetuta ieri, al secondo appuntamento. Sono stati 10.113.000 spettatori con il 41,2% di share a seguire la prima parte della seconda puntata della kermesse canora. Lo scorso anno furono invece 12.841.000 spettatori e il 52,5% di share. Più di 10 punti percentuali in meno, tanti. La seconda parte della seconda serata di Sanremo 2021 ieri è stata seguita da 3.966.000 di persone con il 45,7% di share. Lo scorso anno la seconda parte della seconda serata fu seguita invece da una media di 5.451.000 spettatori con il 56,1% di share. Scende, rispetto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 marzo 2021)non decolla, lo dicono i numeri, in calo rispetto allo scorso anno. La tendenza al ribasso riscontrata nella primasi è ripetuta ieri, al secondo appuntamento. Sono stati 10.113.000 spettatori con il 41,2% di share a seguire la prima parte dellapuntata della kermesse canora. Lo scorso anno furono invece 12.841.000 spettatori e il 52,5% di share. Più di 10 punti percentuali in meno, tanti. Laparte delladiieri è stata seguita da 3.966.000 di persone con il 45,7% di share. Lo scorso anno laparte dellafu seguita invece da una media di 5.451.000 spettatori con il 56,1% di share. Scende, rispetto ...

