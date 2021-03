Amadeus rivela perché c’era un palloncino a forma di fallo nella platea dell’Ariston (Di giovedì 4 marzo 2021) La platea dell’Ariston, deserta nella prima serata del Festival di Sanremo, è stata gremita di palloncini colorati nel secondo appuntamento della gara. Questo espediente per non far percepire il vuoto della platea di Sanremo ha sollevato non poche discussioni, tra chi ha apprezzato e chi, invece, avrebbe preferito il cartonato di alcuni personaggi televisivi. In particolare, un palloncino disposto in mezzo agli altri ha calamitato l’attenzione del web per la sua strana forma: un fallo. Si sono davvero rincorsi i commenti e le battute per la presenza di un palloncino di forma fallica all’interno di un teatro come l’Ariston, ma nel corso della conferenza stampa introduttiva della terza puntata del Festival di Sanremo, ... Leggi su trendit (Di giovedì 4 marzo 2021) La, desertaprima serata del Festival di Sanremo, è stata gremita di palloncini colorati nel secondo appuntamento della gara. Questo espediente per non far percepire il vuoto delladi Sanremo ha sollevato non poche discussioni, tra chi ha apprezzato e chi, invece, avrebbe preferito il cartonato di alcuni personaggi televisivi. In particolare, undisposto in mezzo agli altri ha calamitato l’attenzione del web per la sua strana: un. Si sono davvero rincorsi i commenti e le battute per la presenza di undifallica all’interno di un teatro come l’Ariston, ma nel corso della conferenza stampa introduttiva della terza puntata del Festival di Sanremo, ...

