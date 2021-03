Addio all'anticipo di primavera, previsto nel weekend un crollo termico (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Il tempo sta per cambiare. L'alta pressione, con un piacevole assaggio della primavera, è pronta a fare le valigie e a lasciare spazio a una maggior instabilità. Già da venerdì le prime piogge torneranno, dopo tanto tempo, a interessare il Nordest per poi portarsi in tarda serata anche in Lombardia e sul resto del Nord. Nel weekend una rapida irruzione di aria più fredda, oltre a far calare le temperature fino a 10°C rispetto a questi giorni, provocherà un temporaneo guasto del tempo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato l'irruzione di aria più fredda in arrivo dai Balcani, favorirà l'arrivo di un rapido fronte instabile che dalle primissime ore del giorno porterà piogge veloci e possibili locali temporali che dal Nordest si porteranno verso il Nordovest dove nevicherà sulle Alpi al di sopra dei 7-900 metri. Tempo in peggioramento ... Leggi su agi (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Il tempo sta per cambiare. L'alta pressione, con un piacevole assaggio della, è pronta a fare le valigie e a lasciare spazio a una maggior instabilità. Già da venerdì le prime piogge torneranno, dopo tanto tempo, a interessare il Nordest per poi portarsi in tarda serata anche in Lombardia e sul resto del Nord. Neluna rapida irruzione di aria più fredda, oltre a far calare le temperature fino a 10°C rispetto a questi giorni, provocherà un temporaneo guasto del tempo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato l'irruzione di aria più fredda in arrivo dai Balcani, favorirà l'arrivo di un rapido fronte instabile che dalle primissime ore del giorno porterà piogge veloci e possibili locali temporali che dal Nordest si porteranno verso il Nordovest dove nevicherà sulle Alpi al di sopra dei 7-900 metri. Tempo in peggioramento ...

