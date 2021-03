A Monreale un centro di accoglienza per migranti minorenni | Comune cerca partner

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 4 marzo 2021) Undiper minori non accompagnati a. Ildi, con un avviso pubblicato sull’Albo Pretorio, è alla ridi un enteper la partecipazione al programma diintegrata di MSNA inserito nella rete SIPROIMI. In particolare, ildiha indetto una selezione comparativa per individuare un soggetto del Terzo settore per realizzare una programmazione condivisa di undi. L’ente che si aggiudicherà la commessa diventeràdeldiper la co-progettazione e la successiva gestione in qualità di Ente Attuatore (in caso di ammissione al ...