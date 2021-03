Zona rossa e arancione scuro | ecco dove comune per comune Lombardia a rischio rosso

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - pfmajorino : #Fontanavattene e #Salvini meno di una settimana fa volevano le riaperture ovunque. Da oggi mezza #Lombardia è sull… - stanzaselvaggia : Esattamente un mese fa a Bologna era iniziata l’usanza di violare il coprifuoco. Oggi Bologna si avvia a diventare… - Sara49214134 : #zengavo vorrei dire ad Andrea che ciò' è tutto molto bello ma mi sa tanto che noi lombardi diventeremo zona rossa ahimè - varesenews : Peggiorano i parametri della Lombardia, ecco con quali numeri scatterebbe la zona rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Da giovedì 4 marzo e fino al 21 marzo Bologna e Modena vanno in. Reggio Emilia invece sarà in arancione scuro.in cui già si trovano tutti i comuni dell'Asl Romagna, e cioè Rimini, ...Le misure entreranno in vigore dal 6 marzo e varranno fino a Pasquetta. Dad anche laddove il tasso di contagiati su 100mila abitanti sarà pari a 250. Vietate anche tutte le visite ad amici e parenti ...Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi a Roma. I casi a Roma sono a quota 600. Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in occasione della donazione di ...Dal Piemonte alla Sicilia: la mappa colorata dei comuni con le zone rafforzate. E tutta la Lombardia può rischiare il rosso venerdì ...