Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2021 ore 15 | 30

(Di mercoledì 3 marzo 2021)DEL 3 MARZOORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER ARDEATINA E TUSCOLANA; TRAFFICO BLOCCATO INVECE SULLA SALARIA DOVE SI STA FERMI TRA E SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA VIA W. TOBAGI E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO. IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PROSGEUE IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI. I ...