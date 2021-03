Vaccini, cosa c’è dietro la decisione di Austria e Danimarca di non fare più affidamento sull’Europa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz ha annunciato che Vienna e Copenaghen lavoreranno con Israele per produrre Vaccini di seconda generazione e finanziare ricerche congiunte per ulteriori forme di trattamento contro il Coronavirus. La notizia ha sorpreso tutti gli osservatori, ed è stata accompagnata dalla denuncia delle inefficienze della campagna vaccinale organizzata dall’Unione europea, afflitta da ritardi e incertezze. Kurz ha spiegato che lo schema comunitario «era fondamentalmente corretto, ma l’Agenzia europea del farmaco (Ema) è troppo lenta con le approvazioni dei Vaccini, e ci sono strozzature nelle forniture». Inoltre, Kurz ha aggiunto: «Dobbiamo prepararci a ulteriori mutazioni, e non dovremmo più dipendere esclusivamente dall’Ue per la produzione di Vaccini di seconda generazione». Anche la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cancelliereco Sebastian Kurz ha annunciato che Vienna e Copenaghen lavoreranno con Israele per produrredi seconda generazione e finanziare ricerche congiunte per ulteriori forme di trattamento contro il Coronavirus. La notizia ha sorpreso tutti gli osservatori, ed è stata accompagnata dalla denuncia delle inefficienze della campagna vaccinale organizzata dall’Unione europea, afflitta da ritardi e incertezze. Kurz ha spiegato che lo schema comunitario «era fondamentalmente corretto, ma l’Agenzia europea del farmaco (Ema) è troppo lenta con le approvazioni dei, e ci sono strozzature nelle forniture». Inoltre, Kurz ha aggiunto: «Dobbiamo prepararci a ulteriori mutazioni, e non dovremmo più dipendere esclusivamente dall’Ue per la produzione didi seconda generazione». Anche la ...

