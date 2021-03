Trofeo Laigueglia 2021: Bauke Mollema trionfa in solitaria, secondo un Bernal all’attacco (Di mercoledì 3 marzo 2021) In una classica italiana ancor più importante, come il Giro di Lombardia 2019, era già riuscito a trionfare. Fa ancora una volta la differenza in solitaria sulle strade del Bel Paese l’olandese Bauke Mollema: spettacolare successo per l’uomo della Trek-Segafredo nel Trofeo Laigueglia 2021. Seconda vittoria stagionale, stato di forma già eccellente verso le Classiche delle Ardenne dove potrà assolutamente dire la sua. Dodici protagonisti per la prima fase di gara, a formare la fuga di giornata sono stati Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Nicolas Edet (Cofidis), Kinfe Hailemichael (DELKO), John Archibald (EOLO Kometa), Matthias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Veljko Stojnic, Alessandro Iacchi (Vini Zabù), Niccolò Salvietti (Mg.k Vis), Davide Persico (Colpack Ballan), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) In una classica italiana ancor più importante, come il Giro di Lombardia 2019, era già riuscito are. Fa ancora una volta la differenza insulle strade del Bel Paese l’olandese: spettacolare successo per l’uomo della Trek-Segafredo nel. Seconda vittoria stagionale, stato di forma già eccellente verso le Classiche delle Ardenne dove potrà assolutamente dire la sua. Dodici protagonisti per la prima fase di gara, a formare la fuga di giornata sono stati Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Nicolas Edet (Cofidis), Kinfe Hailemichael (DELKO), John Archibald (EOLO Kometa), Matthias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Veljko Stojnic, Alessandro Iacchi (Vini Zabù), Niccolò Salvietti (Mg.k Vis), Davide Persico (Colpack Ballan), ...

