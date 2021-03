Traffico Roma del 03-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto code perintenso sulla via Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia in direzione di Ostia coda persulla via Cassia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa in direzione del raccordo anulare intenso ilsu via della Pineta Sacchetti con code tra la galleria Giovanni XXIII e via Emma perodi direzione di via di Boccea ancora code per incidente su via della Bufalotta altezza incrocio con via Olindo Guerrini proseguono i lavori serali per il prolungamento della metro C da San Giovanni a Colosseo ultime corse dei treni alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni attive in alternativa fino a fine servizio le linee bus sostitutivi EMC ed MP3 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...