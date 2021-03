(Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 mar. (Adnkronos) – “Siamo molto orgogliosi di aver partecipato, in qualità di structuring advisor del Framework e di lead manager, all’emissione del primo Btp Green. Ilsenza precedenti dell’conferma l’interesse per questa tipologia dida parte degli investitori, soprattutto quelli specializzati in ambito green”. Lo afferma Mauro, responsabile della divisione Imi Corporate & Investment Banking diSanpaolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MEF_GOV : L’Italia fa il suo ingresso nel mercato del debito sovrano collegato alla finanza sostenibile, attraverso i nuovi… - TV7Benevento : Titoli Stato: Micillo (Intesa Sp), 'un successo operazione Btp green'... - postnad1 : @zeropregi Eh sì, tristissimo. ormai l'editoria per giovani è piena di titoli di questo tipo. Da dopo le 'Storie de… - magicaGrmente22 : Però certi titoli sono davvero ' poveri'. ' Lei romana 31enne, il suo compagno un 28enne tunisino ' La coppia s… - Fabrix_l3ill : @fattoquotidiano Ma soprattutto, mi piacerebbe sapere a quale titolo *ufficialmente* è stato coinvolto. In base a q… -

Ultime Notizie dalla rete : Titoli Stato

... risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna èpari a 3,02 miliardi di euro,... A fronte dei 438scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 193 azioni. In lettera ...... che dopo una mattinata positiva hanno girato in "rosso" frenate dal dato peggiore delle attese sul mercato del lavoro statunitense e dalla risalita dei rendimenti deidi. A Piazza ...Milano, 3 mar. (Adnkronos) - "Siamo molto orgogliosi di aver partecipato, in qualità di structuring advisor del Framework e di lead manager, all'emissione del primo Btp Green. Il successo senza preced ...i dati israeliani confermano che un 50% di vaccinati non è sufficiente, ma ora immagino scriverai che però se si vaccina il 50% e l'altro 50% si ammala e diviene immune, allora hai ragione tu a dire c ...