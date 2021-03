Thor: Love and Thunder, Melissa McCarthy sarà Hela (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le foto dal set australiano di Thor: Love and Thunder rivelano che anche Melissa McCarthy apparirà nel film, nei panni di Hela Le riprese di Thor: Love and Thunder, quarto film interamente dedicato al Dio del Tuono, procedono a gonfie vele; nel frattempo, dal set giungono nuove foto con interessanti curiosità. L’ultima, riguarda un diverte cameo. Infatti, alcune foto confermano che Melissa McCarthy apparirà nel film nei panni di Hela. L’attrice aveva fatto una campagna social su Instagram per convincere il regista Taika Waititi a darle un ruolo in Thor 4, insieme al marito Ben Falcone. Il suo desiderio sembra essere stato accontentato! Thor: ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le foto dal set australiano diandrivelano che ancheapparirà nel film, nei panni diLe riprese diand, quarto film interamente dedicato al Dio del Tuono, procedono a gonfie vele; nel frattempo, dal set giungono nuove foto con interessanti curiosità. L’ultima, riguarda un diverte cameo. Infatti, alcune foto confermano cheapparirà nel film nei panni di. L’attrice aveva fatto una campagna social su Instagram per convincere il regista Taika Waititi a darle un ruolo in4, insieme al marito Ben Falcone. Il suo desiderio sembra essere stato accontentato!: ...

