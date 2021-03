Stadio Roma: l’incontro Raggi-Friedkin (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nonostante la rinuncia, ufficializzata nei giorni scorsi, al progetto dello Stadio a Tor di Valle, in Campidoglio c’è stato il tanto atteso incontro Raggi-Friedkin. La sindaca ha ricevuto i nuovi proprietari americani della Roma proprio per discutere del progetto del nuovo impianto. Cosa si sono detti nell’incontro? Dan Friedkin, accompagnato dall’ad Guido Fienda e dal responsabile dei rapporti istituzionale Stefano Scalera, ha ringraziato il Campidoglio per la disponibilità al confronto. Il club capitolino ha ribadito quali sono state le ragioni che hanno portato alla decisione di rinunciare in data 26 febbraio 2021 al progetto di Tor di Valle. I Friedkin hanno comunque confermato l’interesse per realizzare lo Stadio della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nonostante la rinuncia, ufficializzata nei giorni scorsi, al progetto delloa Tor di Valle, in Campidoglio c’è stato il tanto atteso incontro. La sindaca ha ricevuto i nuovi proprietari americani dellaproprio per discutere del progetto del nuovo impianto. Cosa si sono detti nel? Dan, accompagnato dall’ad Guido Fienda e dal responsabile dei rapporti istituzionale Stefano Scalera, ha ringraziato il Campidoglio per la disponibilità al confronto. Il club capitolino ha ribadito quali sono state le ragioni che hanno portato alla decisione di rinunciare in data 26 febbraio 2021 al progetto di Tor di Valle. Ihanno comunque confermato l’interesse per realizzare lodella ...

