Serie C-Girone C: ancora ko il Foggia, ok Bari, successo e secondo posto per l’Avellino. La classifica (Di mercoledì 3 marzo 2021) Prosegue la 28^ giornata di Serie C-Girone C.Sono in totale tre le gare andate in scena questo pomeriggio e valide per la nona giornata di ritorno del Girone C di Serie C. Si è conclusa con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Foggia e Vibonese: un risultato che testimonia il momento opaco vissuta dalla compagine pugliese. Rotondo successo, invece, per la Casertana che piega la Virtus Francavilla con il risultato di 4-0. Dividono la posta in palio Paganese e Viterbese, non andate oltre l'1-1. Alle 17:30, ad essere scese in campo Bari e Avellino. I galletti conquistano un importante successo in casa della Juve Stabia grazie alla doppietta di Marras. Ma gli irpini non stanno a guardare. Nella sfida contro il Catanzaro, la compagine campana, matura ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 marzo 2021) Prosegue la 28^ giornata diC-C.Sono in totale tre le gare andate in scena questo pomeriggio e valide per la nona giornata di ritorno delC diC. Si è conclusa con un pareggio a reti inviolate la sfida trae Vibonese: un risultato che testimonia il momento opaco vissuta dalla compagine pugliese. Rotondo, invece, per la Casertana che piega la Virtus Francavilla con il risultato di 4-0. Dividono la posta in palio Paganese e Viterbese, non andate oltre l'1-1. Alle 17:30, ad essere scese in campoe Avellino. I galletti conquistano un importantein casa della Juve Stabia grazie alla doppietta di Marras. Ma gli irpini non stanno a guardare. Nella sfida contro il Catanzaro, la compagine campana, matura ...

aiacatanzaro : ???? Complimenti al nostro associato Gianluca Catanzaro che oggi è stato impegnato in una gara di recupero del campio… - UjangSuhandi8 : 14:30 Virtus Verona vs Padova | Serie C, Girone B live stream Location: Verona Venue: Centro sportivo Mario Gavagn… - Mediagol : #SerieC-Girone C: ancora ko il Foggia, ok Bari, successo e secondo posto per l'Avellino. La classifica - Ilarioforjuve : Allora è un vizio, successe anche nel 2018. @Chia895 @Francymolly_80 @ANNA62348499 - PassioneMessina : Dopo alcuni recuperi disputati oggi, ecco la classifica aggiornata dove sono segnalate anche il numero di partite g… -