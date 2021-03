Sassuolo-Napoli 3-3 | le pagelle di CalcioWeb | succede di tutto nel finale | due rigori e pareggio

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilè riuscito a ribaltare una sfida complicatissima, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione diper la sfida della 25esima giornata del campionato di Serie A. Dopo 22 minuti gol annullato a Insigne per fuorigioco, al 34? i padroni di casa passano in vantaggio con l’autogol di Maksimovic. La reazione delè immediata e arriva ilcon Zielinski, a pochi istanti del fischio per l’intervallo arriva il nuovo vantaggio della squadra di De Zerbi con un rigore trasformato da Berardi. Ilsembra alle corde ma arriva la reazione della squadra di Gattuso, ci pensa Di Lorenzo ad impattare. Nello stesso difensore si procura un calcio di rigore, Insigne non sbaglia, poi l’ingenuità di Manolas e Caputo ...