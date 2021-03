Piemonte verso la chiusura di tutte le scuole dall’8 marzo? Cirio: si valuta Comune per Comune (Di mercoledì 3 marzo 2021) La decisione, scrive Il Corriere della Sera, verrà presa oggi dopo un incontro tra il governatore della Regione Alberto Cirio, prefetti e sindaci. I numeri dei contagi sono in peggioramento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) La decisione, scrive Il Corriere della Sera, verrà presa oggi dopo un incontro tra il governatore della Regione Alberto, prefetti e sindaci. I numeri dei contagi sono in peggioramento. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Covid, per la quarta settimana un peggioramento nel livello generale del rischio. Tutti i dati nella bozza Iss-mini… - paologabi : Piemonte verso la chiusura di tutte le scuole dall'8 marzo? Cirio: si valuta Comune per Comune - Orizzonte Scuola N… - lavocediasti : Protopapa e Leone: “Anche il Piemonte verso l’impiego dei cacciatori per il controllo faunistico” - ccriged : No, vi prego, no. Scuole verso la chiusura in Piemonte: Dad per tutti come nel primo lockdown - EvaMari19467700 : RT @quotidianopiem: Scuola in Piemonte: si va verso la Dad al 100% con l’entrata in vigore del nuovo DPCM -