Passaporto vaccinale, l'idea dell'Ue senza certezze sui contagi non mi sembra prudente (Di mercoledì 3 marzo 2021) Due comunicazioni datate 1 marzo nel profilo Twitter della presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen: Entro questo mese presenteremo una proposta legislativa per l'istituzione di un Pass Verde Digitale. Lo scopo è quello di fornire– la prova che una persona è stata vaccinata;– l'esito dei tamponi per coloro che ancora non sono stati vaccinati;– informazioni in caso di guarigione dalla Covid-19.Il Pass Verde Digitale rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy. Il Pass Verde Digitale dovrebbe facilitare la vita agli europei. Lo scopo è quello di consentire gradualmente ai cittadini di viaggiare in sicurezza nell'Ue o all'estero, per lavoro o per turismo. The Digital Green Pass should facilitate Europeans' lives. The aim is to gradually enable them to move safely in the European Union or abroad – for work or tourism. — Ursula von der Leyen ...

