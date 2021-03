Pancakes con un ingrediente ‘segreto’: sani e gustosi, non li avete mai fatti così! (Di giovedì 4 marzo 2021) Pancakes con un ingrediente ‘speciale’: sani e gustosi, non li avete mai fatti così, ecco come si preparano passo per passo. Pancakes con un ingrediente speciale: ecco di cosa si tratta e come si preparano (Fonte foto: Pixabay)Tutti noi abbiamo assaggiato almeno una volta nella vita i Pancakes, ovvero le frittelle dolci tipiche della cucina americana, solitamente preparate per la colazione, ma ottime anche per la merenda. I Pancakes sono davvero gustosi e possono essere serviti con il classico sciroppo d’acero americano, o anche con il cioccolato spalmabile. La ricetta che stiamo per proporvi è un’originale alternativa ai classici Pancakes, perché prevede l’aggiunta di un ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 4 marzo 2021)con un‘speciale’:, non limaicosì, ecco come si preparano passo per passo.con unspeciale: ecco di cosa si tratta e come si preparano (Fonte foto: Pixabay)Tutti noi abbiamo assaggiato almeno una volta nella vita i, ovvero le frittelle dolci tipiche della cucina americana, solitamente preparate per la colazione, ma ottime anche per la merenda. Isono davveroe possono essere serviti con il classico sciroppo d’acero americano, o anche con il cioccolato spalmabile. La ricetta che stiamo per proporvi è un’originale alternativa ai classici, perché prevede l’aggiunta di un ...

niconico_noo : Snack time con pancakes e caffè latte ?? - underpressvrev : RT @xharrysfalls: più persone come Zenga sui social che ci rendono partecipi della loro vita con 'sono a Milano, ho fatto colazione con pan… - Ileniad_ : RT @xharrysfalls: più persone come Zenga sui social che ci rendono partecipi della loro vita con 'sono a Milano, ho fatto colazione con pan… - selinrauhl : RT @xharrysfalls: più persone come Zenga sui social che ci rendono partecipi della loro vita con 'sono a Milano, ho fatto colazione con pan… - xharrysfalls : più persone come Zenga sui social che ci rendono partecipi della loro vita con 'sono a Milano, ho fatto colazione c… -