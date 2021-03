Nuovo Dpcm | testo integrale Seconde case | ristoranti e scuole | tutte le misure e il nodo spostamenti

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - Agenzia_Ansa : Nuovo #Dpcm, dove chiuderanno le scuole? L'analisi di YouTrend #ANSA - ilcomizio : SCUOLA, L'ALLARME TERZA ONDATA RIPORTA LA DAD: COL NUOVO DPCM DA LUNEDÌ LEZIONI DA CASA POSSIBILI PER SEI MILIONI D… - yppi2011 : RT @EugenioCardi: Sta così da quando le ho detto che contrariamente alle aspettative #Draghi ha firmato un nuovo #DPCM ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Governo

Vaccini e ristori sono i nuovi fronti per ...ATTIVITÀ COMMERCIALI E CHIUSURE 'Sventata' alla fine la possibilità per bar e ristoranti di riaprire a cena , il governo nelha sostanzialmente confermato le norme in vigore. Per cu i attività ...Covid, nuovo Dpcm: scuole a rischio chiusura in 24 province Stando al nuovo Dpcm Draghi, le scuole di ben 24 province rischiano lo stop alle lezioni in presenza. Da lunedì 8 marzo oltre 6 milioni di s ...Draghi ha firmato il nuovo Dpcm del 2 marzo 2021, valido dal 6 marzo fino al 6 aprile. Spostamenti, scuola, seconde case, asporto mascherine: cosa cambia ...