Nuovo Dpcm | divieto d’asporto dopo le 18 per i bar ma non per le enoteche

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il, che entrerà in vigore dal 6 marzo, ha fatto nascere alcuni dubbi sul fatto che pub e bar potessero tornare a vendere bevande d'asportole 18. In realtà, non sarà così. L’iniziale confusione, poi risolta, è scattata perché nel comunicato di Palazzo Chigi sulle nuove regole si leggeva: "In tutte le zone è stato eliminato ildi asportole ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto". Sembrava quindi che questo punto si riferisse a pub e bar, ma una nota del Ministero della Salute ha poi chiarito la questione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL COVID-19 - LE REGOLE DEL- GLI SPOSTAMENTI FRA REGIONI).