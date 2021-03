Morto il deejay Claudio Coccoluto | aveva 59 anni

(Di mercoledì 3 marzo 2021) . Si è spento illaziale, tra i più importanti nomi della scena italiana e internazionale e noto anche per le partecipazioni a programmi televisivi come Ciao Darwin e Matrix.era malato da un anno, come fa sapere il Corriere della Sera. Si è spento alle prime luci dell’alba di martedì 2 marzo. Lutto a Roma: si è spento il, all’età di 59. Attivo in consolle da oltre quarant’, era apparso anche in tv, con delle partecipazioni a programmi televisivi come Ciao Darwin e Matrix. Lo rende noto il Corriere della Sera, che ha spiegato come l’artista si è spento all’alba di martedì 2 marzo, nella sua casa di Cassino., considerato uno dei più grandisulla scena italiana e ...

La musica piange la scomparsa di Claudio Coccoluto , il dj lazialeall'alba di martedì 2 marz o. Una lunga carriera nel "mondo della notte", come lo definisce ... portandolo su Radiocon "C.Una battaglia conclusasi purtroppo con il decesso del: il fatto che il 59enne sianella sua casa di Cassino e non in una struttura sanitaria sembra suggerire che l'uomo fosse consapevole ...Morto a 59 anni Claudio Coccoluto, il deejay che con la sua musica ha fatto la storia del Cocoricò e di tanti altri locali ...Claudio Coccoluto è morto. Per chi come me ha amato e ha vissuto il clubbing sa perfettamente cosa Claudio sia significato per tutta la categoria. Sono cresciuta sua fan per poi ...