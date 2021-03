Mobilità docenti 2021: punteggio Ssis, bonus 10 punti, continuità. Le FAQ (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il calcolo del punteggio per la Mobilità segue i criteri stabiliti nella tabella di valutazione allegata al CCNI. Chiariamo alcuni dubbi in attesa della pubblicazione dell'annuale ordinanza ministeriale che a giorni sarà pubblicata con le date per la presentazione della domanda telematica tramite Istanze online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il calcolo delper lasegue i criteri stabiliti nella tabella di valutazione allegata al CCNI. Chiariamo alcuni dubbi in attesa della pubblicazione dell'annuale ordinanza ministeriale che a giorni sarà pubblicata con le date per la presentazione della domanda telematica tramite Istanze online. L'articolo .

orizzontescuola : Mobilità docenti 2021: punteggio Ssis, bonus 10 punti, continuità. Le FAQ - EnrichettaNegri : RT @SuperErmy: Se avessi dovuto decidere come organizzare il piano vaccinale, oltre che da medici ed infermieri, avrei cominciato dalle scu… - SuperErmy : Se avessi dovuto decidere come organizzare il piano vaccinale, oltre che da medici ed infermieri, avrei cominciato… - scuolainforma : Docenti: facciamo chiarezza sui diversi tipi di mobilità - orizzontescuola : Mobilità volontaria e mobilità d’ufficio per i docenti: quali differenze -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Mobilità, Pacifico (Anief): "Bisogna eliminare il vincolo già da quest'anno. Facciamo riunione con la Presidenza del Consiglio" Anief - Nuovo incontro al ministero dell'istruzione per la mobilità di docenti e personale Ata: il ministero ha proposto un'intesa senza garanzie però sull'eliminazione dei vincoli da quest'anno. Il giovane sindacato Anief non è d'accordo e ha chiesto una ...

Bonus 100 euro anche a neogenitori e disoccupati: regole (e requisiti) per ottenerlo Si tiene conto invece della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori ... E come già detto adesso anche ai percettori di Naspi, Dis - coll, dell'assegno di mobilità del ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE Anief - Nuovo incontro al ministero dell'istruzione per ladie personale Ata: il ministero ha proposto un'intesa senza garanzie però sull'eliminazione dei vincoli da quest'anno. Il giovane sindacato Anief non è d'accordo e ha chiesto una ...Si tiene conto invece della quota esente degli emolumenti percepiti daie dai ricercatori ... E come già detto adesso anche ai percettori di Naspi, Dis - coll, dell'assegno didel ...