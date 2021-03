Milan-Udinese, i convocati di Pioli: out Calhanoglu e Ibrahimovic (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Milan ha reso noti i convocati di Stefano Pioli in vista del match contro l’Udinese valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Assenti soltanto gli infortunati Ibrahimovic e Calhanoglu, mentre Rebic è già tornato disponibile. Di seguito la lista. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu. Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Leao, Rebic. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilha reso noti idi Stefanoin vista del match contro l’valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Assenti soltanto gli infortunati, mentre Rebic è già tornato disponibile. Di seguito la lista. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu. Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Leao, Rebic. SportFace.

