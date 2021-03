Lutto nel cinema, è morto Geoffrey Scott (Di mercoledì 3 marzo 2021) Geoffrey Scott è morto all’età di 79 anni. L’attore statunitense da tempo era malato del morbo del Parkinson. BROOMFIELD (STATI UNITI) – Geoffrey Scott è morto all’età di 79 anni. La notizia del decesso dell’artista è stata data dalla moglie Cheri Catherine alle pagine The Hollywood Reporter. L’attore da tempo combatteva con il morbo del Parkinson e le condizioni si erano aggravate nelle scorse settimane. La scomparsa dell’artista è avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, ma la famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo. I funerali si sono svolti nel rispetto delle norme anti-Covid con i parenti e gli amici più stretti di uno degli attori più apprezzati a livello internazionale. Chi era Geoffrey Scott Nato a Hollywood il 22 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021)all’età di 79 anni. L’attore statunitense da tempo era malato del morbo del Parkinson. BROOMFIELD (STATI UNITI) –all’età di 79 anni. La notizia del decesso dell’artista è stata data dalla moglie Cheri Catherine alle pagine The Hollywood Reporter. L’attore da tempo combatteva con il morbo del Parkinson e le condizioni si erano aggravate nelle scorse settimane. La scomparsa dell’artista è avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, ma la famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo. I funerali si sono svolti nel rispetto delle norme anti-Covid con i parenti e gli amici più stretti di uno degli attori più apprezzati a livello internazionale. Chi eraNato a Hollywood il 22 ...

news_mondo_h24 : Lutto nel cinema, è morto Geoffrey Scott

