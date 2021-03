L’appello di Beppe Grillo a Mario Draghi. “Combattere l’elusione e l’evasione fiscale da parte delle multinazionali” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una lettera aperta inviata da un gruppo di economisti al presidente Usa Joe Biden che Beppe Grillo, sul suo blog, condivide e “gira” al premier Mario Draghi. Oggetto: Combattere l’evasione e l’elusione fiscale delle grandi multinazionali. “Un’equa tassazione delle multinazionali deve essere una parte centrale di qualsiasi sistema fiscale volto a guidare la crescita economica e creare standard di vita elevati per tutti. Condivido e rivolgo questo appello al nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi“, scrive il garante del M5s nel distico che precede la lettera degli economisti. “Per troppo tempo le istituzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una lettera aperta inviata da un gruppo di economisti al presidente Usa Joe Biden che, sul suo blog, condivide e “gira” al premier. Oggetto:grandi. “Un’equa tassazionedeve essere unacentrale di qualsiasi sistemavolto a guidare la crescita economica e creare standard di vita elevati per tutti. Condivido e rivolgo questo appello al nostro Presidente del Consiglio“, scrive il garante del M5s nel distico che precede la lettera degli economisti. “Per troppo tempo le istituzioni ...

