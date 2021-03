Iv | Stefania Craxi | ' politica si ponga problema toni e linguaggi'

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “Vicinanza umana e solidarietà a Matteo Renzi. L'ennesimo gesto vile che deve mettere lainnanzi alla responsabilità deie deiche contribuiscono a creare, al di là del sacrosanto confronto e del dissenso, un clima infame da caccia alle streghe che può dar vita a derive inquietanti e armare la mano di folli e sconsiderati". Lo afferma la senatrice di Forza Italia, vicepresidente della commissione Esteri del Senato. "Gli avversari -aggiunge- siano tali e non nemici. Non solo nella retorica di circostanza ma anche nella sostanza. Serve a tutti. Serve all'Italia”.

