Il piano-vaccini non funziona: i Paesi membri iniziano a voltare le spalle all’Ue (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che il piano Ue per la campagna di vaccinazione facesse acqua da tutte le parte, era ormai cosa tristemente nota. Gli ultimi giorni hanno però messo in luce l’insofferenza dei singoli Stati, pronti ad abbandonare di corsa quella nave costruita tutti insieme soltanto qualche mese prima. Gli stessi Paesi che hanno voluto l’accordo oggi si muovono in autonomia, guardando chi alla Russia, chi alla Cina, chi a Israele. Nella speranza di fare incetta di dosi in tempi brevi, e proseguire così verso quella somministrazione che, in realtà, al momento non offre nemmeno troppe garanzie sotto il profilo sanitario. A tuonare più forte, in queste ore, è stato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che di fronte ai troppi ritardi accumulati ha deciso di dire “basta” e volare in Israele per incontrare Netanyau e stringere una partnership che coinvolgerà anche la ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che ilUe per la campagna di vaccinazione facesse acqua da tutte le parte, era ormai cosa tristemente nota. Gli ultimi giorni hanno però messo in luce l’insofferenza dei singoli Stati, pronti ad abbandonare di corsa quella nave costruita tutti insieme soltanto qualche mese prima. Gli stessiche hanno voluto l’accordo oggi si muovono in autonomia, guardando chi alla Russia, chi alla Cina, chi a Israele. Nella speranza di fare incetta di dosi in tempi brevi, e proseguire così verso quella somministrazione che, in realtà, al momento non offre nemmeno troppe garanzie sotto il profilo sanitario. A tuonare più forte, in queste ore, è stato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che di fronte ai troppi ritardi accumulati ha deciso di dire “basta” e volare in Israele per incontrare Netanyau e stringere una partnership che coinvolgerà anche la ...

lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - ItaliaViva : Ottima giornata per gli italiani che finalmente possono contare su un cambio di passo sul piano vaccinale. Avevamo… - CarloCalenda : Sui vaccini l'Europa sta correggendo il tiro per dipendere meno dalle case farmaceutiche ed entro aprile arriverann… - oldmanandsea1 : RT @laura_ceruti: Forse la gente non ricorda che avevamo un pdc che quando sono usciti i vaccini, invece di fare una campagna a favore e a… - EmilioBerettaF1 : La babele del piano vaccini dosi ai prof universitari ma gli over 70 dimenticati Più iniezioni ai ventenni e agli… -