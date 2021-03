Il mercato in campo – Spinazzola sinonimo di valore aggiunto (Di mercoledì 3 marzo 2021) In piena emergenza la Roma ha dovuto affrontare il Milan in un importante scontro diretto in chiave Europa. Assente Dzeko, fuori causa buona parte della retroguardia, Fonseca ha fatto di necessità virtù. Sono emersi problemi di equilibrio tra i reparti e la difesa ha traballato. Tra coloro che hanno fatto la differenza non si può scordare Leonardo Spinazzola, uno dei pilastri dell’ultima ricostruzione, un acquisto che sta riuscendo a rispondere alle aspettative nonostante l’operazione di mercato saltata un anno fa con l’Inter. È rimasto nella capitale, ha resettato mentalmente e il suo rendimento si sta contraddistinguendo per continuità, efficacia, abnegazione e qualità. L’ex juventino rientra tra i pochi giallorossi ad aver alzato l’asticella contro gli uomini di Pioli. Ha fatto e rifatto la corsia sinistra un numero incalcolabile di volte, ha ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) In piena emergenza la Roma ha dovuto affrontare il Milan in un importante scontro diretto in chiave Europa. Assente Dzeko, fuori causa buona parte della retroguardia, Fonseca ha fatto di necessità virtù. Sono emersi problemi di equilibrio tra i reparti e la difesa ha traballato. Tra coloro che hanno fatto la differenza non si può scordare Leonardo, uno dei pilastri dell’ultima ricostruzione, un acquisto che sta riuscendo a rispondere alle aspettative nonostante l’operazione disaltata un anno fa con l’Inter. È rimasto nella capitale, ha resettato mentalmente e il suo rendimento si sta contraddistinguendo per continuità, efficacia, abnegazione e qualità. L’ex juventino rientra tra i pochi giallorossi ad aver alzato l’asticella contro gli uomini di Pioli. Ha fatto e rifatto la corsia sinistra un numero incalcolabile di volte, ha ...

Noovyis : (Il mercato in campo – Spinazzola sinonimo di valore aggiunto) Playhitmusic - - andsnz : @FranFerrante @erealacci @A_LisaCorrado @RossellaMuroni @robdellaseta @StefanoCiafani @giorgiosantilli… - J_Mercato : È ancora più evidente che #Kulusevski deve partire in fascia per avere campo aperto dove può far male all’avversari… - 1411nico : @Gippa3stelle In campo ci sono circa 100 milioni del mercato nuovo più uno che prende 10mil che non sa fare un pass… - leonzan75 : @paolobocciarel1 @____ataru____ Mi ricordo anche quando taroccavamo la monetina nel sorteggio palla/campo. Roba che… -