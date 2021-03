Formazioni ufficiali Fiorentina Roma | Ribery titolare | Kumbulla dal 1?

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ledimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor;, Vlahovic.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante,; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral. Leggi su Calcionews24.com

Il Milan cerca continuità. Dopo la vittoria super convincente con la Roma allo stadio Olimpico, i rossoneri ospitano l'Udinese a San Siro. I bianconeri sono anche loro reduci dal successo in casa ...Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, la Roma cerca il riscatto in trasferta contro la Fiorentina. Per questo turno infrasettimanale, Fonseca ha annunciato alcuni cambi di formazione: al centro ...Fiorentina–Roma è il big match della 25a giornata di Serie A, disputata in turno infrasettimanale. La Fiorentina di Prandelli arriva dalla sconfitta di misura sul campo dell’Udinese, la Roma da quella ...Le formazioni ufficiali di Atalanta Crotone match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...