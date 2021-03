Fedez si commuove e abbraccia Michielin a fine esibizione. “Stava per svenire dietro le quinte" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un nastro di raso bianco, a dividere e allo stesso tempo ad unire. Francesca Michielin e Fedez arrivano sul palco con una lunga striscia di stoffa che utilizzano per segnare la distanza prevista dai protocolli. Alla fine dell’esibizione i due artisti però annullano le distanze e si abbracciano in una stretta liberatoria. Il rapper si commuove mentre stringe la sua compagna di avventura alla fine del debutto in gara sul palco dell’Ariston. Ho bisogno di un Fedez che si commuove sul comodino. #Sanremo2021pic.twitter.com/RJ6v9qHzlB— Trash Italiano (@trash italiano) March 2, 2021 La coppia è stata poi raggiunta da Amadeus e Fiorello, che ha raccontato dell’emozione del rapper: “Stava per svenire ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un nastro di raso bianco, a dividere e allo stesso tempo ad unire. Francescaarrivano sul palco con una lunga striscia di stoffa che utilizzano per segnare la distanza prevista dai protocolli. Alladell’i due artisti però annullano le distanze e sino in una stretta liberatoria. Il rapper simentre stringe la sua compagna di avventura alladel debutto in gara sul palco dell’Ariston. Ho bisogno di unche sisul comodino. #Sanremo2021pic.twitter.com/RJ6v9qHzlB— Trash Italiano (@trash italiano) March 2, 2021 La coppia è stata poi raggiunta da Amadeus e Fiorello, che ha raccontato dell’emozione del rapper: “per...

