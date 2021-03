Euro 2020, Uefa valuta se tagliare 3 città dalla lista: a rischio forfait Bilbao, Glasgow e Dublino (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una notizia che fa inceppare l’idea di un Europeo itinerante. Sono arrivate le prime rinunce a 100 giorni dal via degli Europei 2020, in programma l’11 giugno a Roma con la sfida Italia-Turchia, da parte di Bilbao, Dublino e Glasgow. La Uefa sta valutando la possibilità di tagliare le tre città dalla lista delle 12 sedi designate per le partite a causa della mancanza di garanzie sul numero di tifosi che potrebbero essere ammessi negli stadi entro giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una notizia che fa inceppare l’idea di unpeo itinerante. Sono arrivate le prime rinunce a 100 giorni dal via deglipei, in programma l’11 giugno a Roma con la sfida Italia-Turchia, da parte di. Lastando la possibilità dile tredelle 12 sedi designate per le partite a causa della mancanza di garanzie sul numero di tifosi che potrebbero essere ammessi negli stadi entro giugno. SportFace.

