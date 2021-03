Egan Bernal 2° al Trofeo Laigueglia | “Vogliamo divertire il pubblico | i tifosi aspettano gli scatti”

(Di mercoledì 3 marzo 2021)ha regalato grandissimo spettacolo al, classica che ha aperto il calendario ciclistico italiano. Il colombiano ha infatti la scena attaccando in salita, poi si è fatto sorprendere dal successivo affondo di Bauke Mollema e si è così dovuto accontentare del secondo posto al traguardo. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha comunque ribadito di essere in ottima forma dopo un 2020 estremamente difficile e può guardae con ottimismo al futuro. Il vincitore del Tour de France 2019 ha dichiarato ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Adesso con la squadra stiamo correndo in maniera diversa,anche farela gente. Questo è il ciclismo, ivogliono vedere gli, anche noi corridori...

SpazioCiclismo : Trofeo Laigueglia 2021, Egan Bernal: “Con la squadra ora vogliamo anche far divertire la gente, questo è il ciclism… - Cicloweb_it : Assolo di 17 chilometri: Bauke Mollema trionfa a Laigueglia. Egan Bernal è 2° - bicitv : Assolo di @BaukeMollema nel 58° Trofeo Laigueglia. Secondo @Eganbernal @il_Laigueglia - SpazioCiclismo : Splendido successo di Bauke Mollema al #TrofeoLaigueglia degli scalatori! Egan Bernal ci prova più volte, ma deve… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ??????? #Ciclismo | #TrofeoLaigueglia ???? Buake #Mollema ???? vince la prima corsa italiana della stagione! Decisivo lo sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Egan Bernal

Dopo le prime due curve della salita c'è stato l'attacco secco diche si è riportato sul giovane francese Clément Champoussin che si era mosso prima: i due sono andati via assieme, ma non ...La lista partenti èdi prim'ordine, diversi i volti noti: i vincitori del Tour de France Vincenzo Nibali ed, lo scalatore colombiano Nairo Quintana, l'ex campione del mondo di ...Bauke Mollema ha vinto il Trofeo Laigueglia, classica che apre ufficialmente il calendario ciclistico italiano. L'olandese si è imposto in terra ligure, giungendo sul traguardo in solitaria. L'alfiere ...L'esperto neerlandese si avvantaggia in un tratto di falsopiano a 25 chilometri dall'arrivo, resistendo sull'ultima salita. Bernal chiude secondo, Vansevenant terzo ...