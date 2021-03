Ecco chi è Ermal Meta, tra i 26 Big in gara a Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ermal Meta approda in Mescal a fine 2015 e l avventura parte ufficialmente da Sanremo 2016. L autore pi corteggiato del momento (nei precedenti 5 anni, 13 dischi di platino e 10 ori) decide di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 3 marzo 2021)approda in Mescal a fine 2015 e l avventura parte ufficialmente da2016. L autore pi corteggiato del momento (nei precedenti 5 anni, 13 dischi di platino e 10 ori) decide di ...

Avvenire_Nei : Li conosci solo perché sono morti. Li conosci dopo, gli uomini come Luca Attanasio, e solo perché li hanno uccisi.… - alex_orlowski : Per chi volesse seguire i Mattonisti ecco qui un link fresco fresco per capirli meglio #facciamorete ??… - myrtamerlino : #Bassetti dice 'se chi lavora all'ospedale non vuole farsi il #vaccino vada a fare altro'. Ecco, sfilatevi il camic… - nicmysmile_ : RT @proprio_nessuno: Ecco chi mi ricordava #Sanremo2021 - tico_palabra : RT @proprio_nessuno: Ecco chi mi ricordava #Sanremo2021 -