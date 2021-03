Covid | lotta alla pandemia La virologa Ilaria Capua scommette sui giovani

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 3 marzo 2021)al. Idaranno un contributo prezioso. Ne è convinta la. Ecco cosa ha detto in collegamento con Rai Radio1 In un anno diè diventata uno dei volti noti della tv. Ha dispensato, insieme a tanti altri colleghi, consigli utili su come gestire l’emergenza sanitaria. Stiamo parlando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it