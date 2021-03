CorSport: Sassuolo-Napoli, Ghoulam in vantaggio su Hysaj a sinistra (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per Sassuolo-Napoli Gattuso ha un solo dubbio riguardo la formazione: chi schierare a sinistra, se Ghoulam o Hysaj. Il primo, però, è in netto vantaggio sull’albanese, scrive il Corriere dello Sport. “Una formazione praticamente fatta e con un solo, leggero dubbio a sinistra: dove Ghoulam è nettamente favorito su Hysaj”. Per il resto, in porta ci sarà Ospina. Davanti a lui la difesa a 4, con Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Faouzi. A centrocampo ritorna Demme (al posto di Bakayoko) accanto a Fabian. In attacco Politano, Zielinski e Insigne lavoreranno alle spalle di Mertens. Manolas torna in panchina, ma è difficile che trovi spazio in campo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021) PerGattuso ha un solo dubbio riguardo la formazione: chi schierare a, se. Il primo, però, è in nettosull’albanese, scrive il Corriere dello Sport. “Una formazione praticamente fatta e con un solo, leggero dubbio a: doveè nettamente favorito su”. Per il resto, in porta ci sarà Ospina. Davanti a lui la difesa a 4, con Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Faouzi. A centrocampo ritorna Demme (al posto di Bakayoko) accanto a Fabian. In attacco Politano, Zielinski e Insigne lavoreranno alle spalle di Mertens. Manolas torna in panchina, ma è difficile che trovi spazio in campo. L'articolo ilsta.

