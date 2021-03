Conferenza stampa Conte: «Aumenta la pressione, ora serve cinismo» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Antonio Conte parla alla vigilia della gara contro il Parma: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter verso la sfida contro i ducali Antonio Conte ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter. PARMA – «Il Parma c’ha messo sempre in difficoltà. L’abbiamo battuti solo una volta. Hanno una classifica pesante ma elementi di esperienza. Ha giocatori di qualità, veloci e tecnici. E D’Aversa è un ottimo tecnico. Bisogna avere il giusto approccio». COSA MIGLIORARE – «Sicuramente in fase realizzativa dobbiamo essere molto più cattivi e determinati. Creiamo tante situazioni da gol e con tutta la squadra, non solo gli attaccanti. Hanno palle gol i centrocampisti centrali, i quinti, i difensori. Dobbiamo essere più cinici». PRESSIONI – «La squadra è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Antonioparla alla vigilia della gara contro il Parma: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter verso la sfida contro i ducali Antonioha parlato inalla vigilia della gara contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter. PARMA – «Il Parma c’ha messo sempre in difficoltà. L’abbiamo battuti solo una volta. Hanno una classifica pesante ma elementi di esperienza. Ha giocatori di qualità, veloci e tecnici. E D’Aversa è un ottimo tecnico. Bisogna avere il giusto approccio». COSA MIGLIORARE – «Sicuramente in fase realizzativa dobbiamo essere molto più cattivi e determinati. Creiamo tante situazioni da gol e con tutta la squadra, non solo gli attaccanti. Hanno palle gol i centrocampisti centrali, i quinti, i difensori. Dobbiamo essere più cinici». PRESSIONI – «La squadra è ...

