Calcio: Buffon, 'giugno 2023 limite massimo per ritiro ma potrei smettere prima' (Di mercoledì 3 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) su Notizie.it.

IlmsgitSport : #Buffon: «Mi ritiro al massimo nel 2023. Pirlo un amico, ma in campo lo chiamo mister» - ilmessaggeroit : #Buffon: «Mi ritiro al massimo nel 2023. Pirlo un amico, ma in campo lo chiamo mister» - CORNERNEWS24 : #Calcio - Buffon intravede il ritiro, al massimo entro il 2023 'Ma magari smetto tra 4 mesi, quando sbaglio sono in imbarazzo' - TV7Benevento : Calcio: Buffon, 'amico di Pirlo dal '93 ma per rispetto lo chiamo mister'... - TV7Benevento : Calcio: Buffon, 'giugno 2023 limite massimo per ritiro ma potrei smettere prima'... -