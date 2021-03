America’s Cup, quando inizia Luna Rossa-New Zealand? Programma confermato e ipotesi (Di mercoledì 3 marzo 2021) lo scorso sabato 27 febbraio gli organizzatori dell’America’s Cup hanno annunciato il rinvio delle prime quattro regate della competizione tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand in Programma il 6-7 marzo. Ad Auckland sarà in vigore un lockdown di livello 3 sino alle ore 6.00 di domenica 7 marzo. Il Governo sta cercando in ogni modo, attraverso una paziente e certosina opera di tracciamento, di evitare un nuovo proliferare della pandemia. Ad oggi ACE non ha ancora ufficializzato un calendario della Coppa America. A dire il vero, come si può vedere sul sito della manifestazione, il Programma iniziale è rimasto però invariato. Sono infatti previste due regate al giorno il 10, 12, 13 e 14 marzo, mentre il 15 era originariamente in palinsesto la ‘bella’ di spareggio. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) lo scorso sabato 27 febbraio gli organizzatori dell’Cup hanno annunciato il rinvio delle prime quattro regate della competizione traed Emirates Team Newinil 6-7 marzo. Ad Auckland sarà in vigore un lockdown di livello 3 sino alle ore 6.00 di domenica 7 marzo. Il Governo sta cercando in ogni modo, attraverso una paziente e certosina opera di tracciamento, di evitare un nuovo proliferare della pandemia. Ad oggi ACE non ha ancora ufficializzato un calendario della Coppa America. A dire il vero, come si può vedere sul sito della manifestazione, ille è rimasto però invariato. Sono infatti previste due regate al giorno il 10, 12, 13 e 14 marzo, mentre il 15 era originariamente in palinsesto la ‘bella’ di spareggio. ...

