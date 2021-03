Achille Lauro omaggia Mina e uno dei suoi scatti più iconici: il tributo a Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il secondo quadro portato in scena da Achille Lauro a Sanremo 2021 è sulle note di Bam Bam Twist, grande successo dell’artista. Ad accompagnarlo ci sono Francesca Barra e Claudio Santamaria che improvvisano un twist sul palco, ma ad attirare l’attenzione è il look sfoggiato da Lauro: un omaggio alla grande Mina e a una delle sue storiche fotografie. Il nuovo quadro di Achille Lauro a Sanremo 2021 Achille Lauro non smette di stupire al Festival di Sanremo 2021. Divenuto icona di genio e sregolatezza, arte e musica, passione e follia, il cantante ha offerto al grande pubblico della kermesse un nuovo quadro sulle note di un’altra sua canzone. Nella ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Il secondo quadro portato in scena daè sulle note di Bam Bam Twist, grande successo dell’artista. Ad accompagnarlo ci sono Francesca Barra e Claudio Santamaria che improvvisano un twist sul palco, ma ad attirare l’attenzione è il look sfoggiato da: un omaggio alla grandee a una delle sue storiche fotografie. Il nuovo quadro dinon smette di stupire al Festival di. Divenuto icona di genio e sregolatezza, arte e musica, passione e follia, il cantante ha offerto al grande pubblico della kermesse un nuovo quadro sulle note di un’altra sua canzone. Nella ...

FranAltomare : Grazie Achille Lauro per mandare i boomer in corto circuito ogni anno. #Sanremo2021 - stazzitta : Arrivo solo per sottolineare il coraggio di Achille Lauro che distrugge tutti i pregiudizi e soprattutto “di rosa e… - trash_italiano : Achille Lauro nel backstage dopo la sua esibizione. #Sanremo2021 - Open_gol : L'esibizione di Achille Lauro stasera a Sanremo. E come sempre nulla è lasciato al caso - btwitsmorgana : RT @yleniaindenial: La mia testa ferma a tre momenti: -i quadri di Achille Lauro -il medley di Elodie -figlia di figlia di Loredana #S… -