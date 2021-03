Woody Allen: Dylan Farrow parla del video inedito in cui lo accusa di abusi sessuali (Di martedì 2 marzo 2021) A proposito del filmato e di Woody Allen Dylan Farrow ha dichiarato: "Decidere di pubblicare questo nastro ora non è stato affatto facile." Dylan Farrow ha recentemente rilasciato una dichiarazione a proposito del video inedito in cui, alla tenera età di sette anni, accusa di abusi sessuali il padre adottivo Woody Allen; il filmato è andato in onda come parte del secondo episodio di Allen v. Farrow, documentario prodotto dalla HBO. "Sto scrivendo queste parole perché, in tutta sincerità, ho perso il sonno a causa dell'episodio e sono sopraffatta dall'ansia", ha scritto la Farrow in una dichiarazione, che ha anche ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) A proposito del filmato e diha dichiarato: "Decidere di pubblicare questo nastro ora non è stato affatto facile."ha recentemente rilasciato una dichiarazione a proposito delin cui, alla tenera età di sette anni,diil padre adottivo; il filmato è andato in onda come parte del secondo episodio div., documentario prodotto dalla HBO. "Sto scrivendo queste parole perché, in tutta sincerità, ho perso il sonno a causa dell'episodio e sono sopraffatta dall'ansia", ha scritto lain una dichiarazione, che ha anche ...

