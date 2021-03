Vittorio Sgarbi replica a Rocco Casalino: “Non gli piaccio? Sono contento” (Di martedì 2 marzo 2021) Non si è fatta attendere la replica di Vittorio Sgarbi, preso di mira da Rocco Casalino. L’ex gieffino, che ha ricoperto il ruolo di portavoce dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva parlato del critico d’arte durante “Ciao Maschio”, il salotto televisivo in onda in seconda serata su Rai Uno. Ad una domanda della conduttrice della trasmissione, Nunzia De Girolamo, Casalino ha risposto senza usare giri di parole: “Sgarbi? Lo trovo brutto e fastidioso”, le parole dell’ex portavoce del premier, che non riesce nemmeno a capacitarsi del perchè molte donne rimangano affascinate da Sgarbi. “Dicono che abbia un grande successo con le donne, io lo trovo brutto, non capisco perché piaccia”, aggiunge Casalino. ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 marzo 2021) Non si è fatta attendere ladi, preso di mira da. L’ex gieffino, che ha ricoperto il ruolo di portavoce dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva parlato del critico d’arte durante “Ciao Maschio”, il salotto televisivo in onda in seconda serata su Rai Uno. Ad una domanda della conduttrice della trasmissione, Nunzia De Girolamo,ha risposto senza usare giri di parole: “? Lo trovo brutto e fastidioso”, le parole dell’ex portavoce del premier, che non riesce nemmeno a capacitarsi del perchè molte donne rimangano affascinate da. “Dicono che abbia un grande successo con le donne, io lo trovo brutto, non capisco perché piaccia”, aggiunge. ...

