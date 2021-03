Tabellone Wta Lione 2021 | presente Giorgi | torna Bouchard

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilprincipale del Wta di, evento in programma dall’1 al 7 marzo in Francia. Camilaparteciperà all’evento e affronterà Viktoria Kuzmova al primo turno: proverà a usufruire delle proprie abilità sul veloce, puntando sul gioco da fondocampo. Eugenietornerà in campo, beneficiaria di una wild card, e dovrà vedersela con Aliaksandra Sasnovich. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo transalpino, aggiornato gradualmente.WTASECONDO TURNO Tauson vs Babosvs Stojanovic (4) Mladenovic vs (Q) Gasparyan Voegele vs Badosa (8) Rus vs Minnen Lapko o (Q) Golubic vs (3) Garcia (5) Cornet o (WC) Burel vs Sasonovich(Q) Martincova vs (2) Ferro PRIMO TURNO Tauson b. (1) Alexandrova ...