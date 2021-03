Stefano Accorsi | a 50 anni resti il nostro sogno romantico

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 marzo 2021) Una data importante per Stefano Accorsi: il 2 marzo l’attore bolognese festeggia il suo 50esimo compleanno, sotto il segno tutto sentimenti e poesia del Pesci. E lo fa con il sorriso, al fianco della sua dolce metà, l’attrice e modella Bianca Vitali, che ha sposato nel 2015 e che l’ha reso due volte papà (Accorsi aveva già due bimbi dalla relazione con la precedente compagna, l’attrice francese Laetitia Casta). Per festeggiare il traguardo dei 50 di Stefano Accorsi, ex ragazzo della porta accanto, esploso in tv negli anni Novanta con il suo «Du gust is megl che uan» nello spot – diventato iconico – del gelato Maxibon, abbiamo deciso di rispolverare i motivi che ci rendono pazze di lui.