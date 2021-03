«Sono ebreo ma non in Israele. Rifiuto la nazionalità ebraica» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Presidente dell’Agenzia ebraica, Presidente della Knesset, Capo dello Stato ad interim di Israele, dirigente del Partito laburista per anni, figlio di Yosef Burg ministro ed esponente di punta dei religiosi nazionalisti. Titoli più da establishment sionista di questi se ne trovano pochi. Eppure Avraham Burg, se la sua domanda sarà accolta dalla Corte Suprema, non verrà più designato come ebreo nel registro della popolazione israeliana. «Non smetterò di sentirmi un ebreo ma non voglio più far parte della collettività ebraica … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Presidente dell’Agenzia, Presidente della Knesset, Capo dello Stato ad interim di, dirigente del Partito laburista per anni, figlio di Yosef Burg ministro ed esponente di punta dei religiosi nazionalisti. Titoli più da establishment sionista di questi se ne trovano pochi. Eppure Avraham Burg, se la sua domanda sarà accolta dalla Corte Suprema, non verrà più designato comenel registro della popolazione israeliana. «Non smetterò di sentirmi unma non voglio più far parte della collettività… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

