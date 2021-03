Se i personaggi Disney fossero umani sarebbero più o meno così (Di martedì 2 marzo 2021) L’artista Alex Pick ha realizzato il sogno di molti bambini (e anche alcuni adulti, via): trasformare alcuni dei più celebri animali dei cartoni Disney in personaggi umani, in una serie di elaborazioni grafiche dal titolo Disney Humanimals. Gli animali Disney, fin dai primi classici anni ’40 come Dumbo e Bambi, sono sempre stati tratteggiati con qualità antropomorfe: sotto sembianze ferine si celano personaggi che nulla hanno da invidiare, in termini di rappresentazione, profondità e sentimenti di cui sono portatori, agli umani. Proprio su questo ovvio parallelismo ha basato la sua fortuna la casa di produzione americana, solleticando un immaginario che trova nel lavoro di Pick uno sfogo curioso che piacerà a tanti appassionati, nonostante il suo ... Leggi su wired (Di martedì 2 marzo 2021) L’artista Alex Pick ha realizzato il sogno di molti bambini (e anche alcuni adulti, via): trasformare alcuni dei più celebri animali dei cartoniin, in una serie di elaborazioni grafiche dal titolomals. Gli animali, fin dai primi classici anni ’40 come Dumbo e Bambi, sono sempre stati tratteggiati con qualità antropomorfe: sotto sembianze ferine si celanoche nulla hanno da invidiare, in termini di rappresentazione, profondità e sentimenti di cui sono portatori, agli. Proprio su questo ovvio parallelismo ha basato la sua fortuna la casa di produzione americana, solleticando un immaginario che trova nel lavoro di Pick uno sfogo curioso che piacerà a tanti appassionati, nonostante il suo ...

