Sampdoria | ufficiale | membro del gruppo squadra positivo al Covid-19

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Il-19 bussa anche in casa. Undel, infatti, è stato trovatoal virus pandemico che sta creando, nuovamente, diversi grattacapi al calcio italiano e, più generalmente, all’Italia. Dopo il focolaio scoppiato nel Torino che non è potuto partire alla volta di Roma per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi, anche i blucerchiati hanno “scovato” unal Coronavirus. Ecco il comunicato della società presieduta da Massimo Ferrero: “L’U.C.informa che dai referti del tampone naso-faringeo eseguito nella giornata odierna ai componenti del ‘’ è emerso un caso di positività al Coronavirus--19. In ossequio alla normativa e al ...